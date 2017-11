Kim van B. moet nu echt de cel in voor diefstallen in Epe

Een vrouw die tot twee keer toe wegkwam met een voorwaardelijke celstraf moet na enkele diefstallen in Epe alsnog de gevangenis in. De politierechter in Zutphen legde haar woensdag zes weken op. Plus drie weken van een van de twee voorwaardelijke straffen.

De 34-jarige Kim van B. uit Dieren woonde begin dit jaar in een caravan op camping de Koekamp in Epe. Zij en een medeverdachte, die later voor moet komen, waren kennelijk vanwege betalingsproblemen afgesloten van gas. Maar de winter duurde lang en dus werd een elektrische kachel gebruikt. Dit leidde tot problemen met de elektriciteit waarna de eigenaar een slot op de stroomkast zette. De kast werd echter geforceerd en de stroom werd buiten de meter om opnieuw aangelegd. Van B. werd verdacht van vernieling van de kast en van diefstal van de stroom.

Overhoop

Nadat ze de caravan was uitgezet, wilde ze niet in een auto slapen. Ze vond op Bospark de Schaapskooi in Epe een chalet waar ze wel terecht kon. De eigenaar daarvan was tussen oktober 2016 en februari dit jaar niet in haar vakantiewoning geweest. Toen ze in februari weer terugkeerde, lag de inboedel overhoop, was het toilet verstopt en waren diverse spullen verdwenen. Van B. bekende alleen een dag in de chalet geslapen te hebben en zei een fiets meegenomen te hebben. Ook bekende ze een winkeldiefstal in Dieren.

Eisen

Van B. heeft een fors strafblad: ze liep nog in de proeftijd van twee voorwaardelijke celstraffen van elk drie weken. Volgens de reclassering heeft ze inmiddels onderdak in Dieren en loopt het toezicht goed. Maar een werkstraf, advies van de reclassering, is een gepasseerd station, vond de officier van justitie. Ze was immers tot twee keer toe door de rechtbank gewaarschuwd. De officier vroeg om acht weken cel. Ook moet Van B. wat haar betreft nog twee keer drie weken celstraf uitzitten.