Kind op basisschool in Ugchelen had coronavirus: school stuurde klas twee dagen naar huis

Kunstwerk Kayersbron spettert, twinkelt en sprankelt in vijver Apeldoorn Zuid

23 juni Dat is het mooie van kunst. Wanneer er een buurtbewoner aan Iris Burghout vertelt dat hij een levensboom in haar werk Kayersbron ziet reageert de kunstenares enthousiast. ,,Wat leuk! Weet u, voordat ik aan het kunstwerk begon had ik nog nooit van een levensboom gehoord. Maar er zijn meer mensen die dat er in zien. Helemaal prima.’’