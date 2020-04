Kind op fietsje geschept door auto in Apeldoorn: slachtoffer naar ziekenhuis

VIDEO Corona­vrien­de­lij­ke variant van Nederland in Beweging is feest voor Apeldoorn­se ouderen

18:28 Coronacrisis of niet: bij appartementencomplex Berkenhove in Apeldoorn gaat de maandagochtendgymnastiek voor ouderen door. Vanwege alle restricties is het verworden tot een ludiek staaltje lichaamsbeweging.