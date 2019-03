Kind slaapt naast 360 wietplanten in appartement Apeldoorn

Eindelijk een boek, speciaal voor Loek

11:43 Ze woont in Ugchelen, heeft twee zoontjes: Arje en Loek. Niets bijzonders. Ware het niet dat Arje een verstandelijke beperking heeft. Loek groeit als klein jochie dus op in een gezin waar alles een tikkeltje anders is. Daarover heeft moeder Maud Wilms (36) een boek geschreven. Voor Loek. ,,Loek mag zich ook wel eens in een verhaal herkennen.’’