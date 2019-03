Kind slaapt naast grote wietplantage in appartement Apeldoorn

Bedrijfs­ruim­te in Apeldoorn amper te vinden

11:31 Het wordt voor bedrijven in de gemeente Apeldoorn steeds moeilijker om passende huisvesting te vinden. Nadat eerder de beschikbare kavels om een bedrijf of kantoor te bouwen al vrijwel uitverkocht raakten, heeft nu het aanbod van bestaande bedrijfsruimte een kritische grens bereikt. De krapte die de woningmarkt al geruime tijd in zijn greep heeft doet nu ook zijn intrede in het bedrijfsleven.