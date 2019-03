Kind went snel aan nieuwe ‘joef’: ‘We maken hun wereld steeds een beetje groter’

De eerste schooldag na de vakantie was gisteren op de Heuvellaanschool in Apeldoorn wel heel speciaal. Er kwamen in één klap 34 leerlingen bij. Ze wonen allemaal op hetzelfde adres: het tijdelijke asielzoekerscentrum aan de Christiaan Geurtsweg.

Drie bussen voor een school. Dat duidt doorgaans op een schoolreisje. Aan de Burglaan - waar de Heuvellaanschool is gevestigd - is daar echter geen sprake van. Niet alleen omdat het pas maart is en dus een beetje vroeg voor het jaarlijkse uitje. Er komen deze maandagochtend kinderen uit de bus in plaats van dat ze erin stappen.

De kinderen hebben wel één ding gemeen met leerlingen die zich opmaken voor bijvoorbeeld een dagje Avonturenpark Hellendoorn: ze zijn vol verwachting. Ze gaan namelijk voor het eerst naar een nieuwe school. En dat is spannend, maar het ijs is al snel gebroken. De 34 leerlingen en hun ouders krijgen een warm welkom. Terwijl ze over het plein lopen, worden ze van achter de ramen enthousiast toegezwaaid door hun kersverse schoolgenoten.

Speurtocht

De ontvangst verloopt mede zo soepel dankzij de inzet van de leerlingenraad. Het zeskoppige gezelschap maakt de nieuwkomers via een speurtocht wegwijs in de school.

Justin Djie (12) kijkt tijdens de middagpauze met de andere leden van de leerlingenraad terug op een memorabele ochtend. Want hoe vaak komt het nou voor dat ouders van een nieuwe leerling met jou op de foto willen? Inderdaad: nooit.

Justin weet dat een veilige schoolomgeving verre van vanzelfsprekend is voor de vluchtelingen. ,,Het is daar niet leuk", zegt hij. ,,Volgens mij is er oorlog.''

Daarom wordt er nu ook zorgvuldig met de nieuwe leerlingen omgesprongen. ,,We bouwen het langzaam op. Zo doen ze vanaf donderdag pas mee met andere groepen met het overblijven. We maken hun wereld iedere keer een beetje groter", verklaart Titia Schulz, die het onderwijs aan de nieuwkomers coördineert.

,,We hebben één voordeel en dat is dat deze leerlingen elkaar kennen. Ze zaten in Delfzijl (daar werden ze eerst opgevangen, red.) ook op dezelfde school. Om een veilige plek te creëren hebben ze hier een eigen groep met een vaste juf."

Klanklessen

Een van de juffen is Rita Roelfsema. Zij heeft al ervaring met deze doelgroep. ,,Ik geef ze op een heel andere manier les. Ze krijgen vakken die hier in het reguliere onderwijs niet gegeven worden, zoals klanklessen. Wij groeien op met bepaalde klanken. Zij hebben het over joef in plaats van juf."

Daarnaast is er natuurlijk het mentale aspect. ,,De kinderen hebben al heel veel meegemaakt. De één wil daarover praten, de ander niet. Dat geldt ook voor de ouders. Er was vanmorgen een vader die me een foto liet zien van de boot waarmee ze van Turkije naar Griekenland waren gevlucht", vertelt Roelfsema.