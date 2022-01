Kindercoach Inge uit Apeldoorn: ‘Kinderen die blij zijn dat ze weer naar school kunnen, wie had dat ooit gedacht?’

Apeldoor­ner zwaaide met pistool, maar ontkent op iemand te hebben geschoten

Een aantal buurtbewoners rond de Rijnstraat en Kayersdijk in Apeldoorn-Zuid schrok zich wezenloos op 22 mei 2020. Pal voor hun neus brak rond 23.00 uur een flinke vechtpartij uit, waarbij volgens de ooggetuigen behoorlijk wat geweld werd gebruikt. Twee groepen jonge mensen waren samengekomen om een vete uit te praten, maar dat liep snel uit de hand. Apeldoorner Jaimy K. (28) was erbij en moest zich daar donderdagmiddag in de rechtbank in Zutphen over verantwoorden.

