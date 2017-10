Kinderen door fietsende jeugd mishandeld in centrum Apeldoorn

Extra hotels nodig in centrum Apeldoorn

Er is in de binnenstad van Apeldoorn ruimte voor een of twee nieuwe hotels. Dat concludeert adviesbureau B@S Consultants, dat in opdracht van de gemeente de situatie in de Apeldoornse horeca onder de loep heeft genomen. In totaal zouden er zo'n honderd kamers bij moet komen.