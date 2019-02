Kinderen kunnen tijdens voorjaarsvakantie gratis mee met OV in Oost-Nederland

video Zeg 't maar Apeldoorn: waar komt jouw straatnaam vandaan?

16:47 Straten in de nieuwe wijk Ugchelen Buiten in Apeldoorn krijgen namen van verzetsstrijders. Wie die mensen zijn, is te lezen in het boekje 'Straatnamen voor verzetsstrijders'. Maar hoe zit dat met de rest van Apeldoorn? Weten Apeldoorners waar hun straatnaam vandaan komt? We zochten het uit!