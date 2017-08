Kinderen leren van apen in Apenheul

Klaslokalen verdwijnen door krimp leer­lin­gen­aan­tal­len in Apeldoorn

11:14 Er verdwijnt 8.500 vierkante meter aan klaslokalen in het basisonderwijs in de gemeente Apeldoorn. Dat is gevolg van de krimp in de leerlingenaantallen. Sinds 2010 hebben de basisscholen zes procent minder leerlingen. Dat percentage loopt op tot 13 procent in 2025.