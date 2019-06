Kinderen moeten in de vakantie juist wél achter de iPad

De zomerdip? Die heeft in het onderwijs niets van doen met verveling of depressieve gevoelens. Het is het fenomeen dat kinderen tijdens de zes weken vakantie inboeten aan lees- en spelvaardigheid. Zwakke lezers kunnen in die periode zelfs een achterstand van liefst drie maanden oplopen.

Om dat tegen te gaan lanceerde Onderwijszorg Nederland vanmorgen een app om kinderen van acht tot elf jaar toch vooral aan het lezen te houden: Pelle op Reis. Aan de hand daarvan kunnen ze op een speelse manier tienduizend woorden lezen. Dat staat gelijk aan een boek van honderd bladzijden. De Ermelose psycholoog Irene Eijgendaal van de in deze regio actieve Pedagogische Dienstverlening IJsselgroep juicht het initiatief toe.

Wat is er dan mis mee om een gewone boek mee te nemen naar de camping in Frankrijk?

,,Boeken gaan heel vaak over één onderwerp. Dat vinden kinderen vaak vervelend. Met deze app komen ze spelenderwijs met heel veel verschillende verhalen in aanraking. De drempel om te lezen wordt lager. Verder zie je met name bij kinderen die dyslexie hebben een schrikreactie als er een dik boek tevoorschijn komt. Op deze manier is het makkelijker om ze tot lezen te stimuleren.”

Toch is het ergens wel vreemd. Hemel en aarde worden bewogen om onze kinderen achter het beeldscherm vandaan te krijgen.

,,Het is inderdaad een mooie paradox, haha. Voor tabletgebruik zijn allerlei regels. Per leeftijdscategorie staat een bepaald aantal uur dat kinderen achter het beeldscherm door mogen brengen. Het is zaak om hen die effectief te laten gebruiken. Dus ze niet alleen spelletjes laten spelen.”

Er blijft dus een belangrijke rol voor de ouders weggelegd?

,,Ja, die moeten hun kinderen enthousiast maken voor lezen. Bij de dyslectische kinderen die ik behandel, zie ik ook dat de kinderen die thuis gestimuleerd worden om te oefenen het het beste oppakken.”

In hoeverre speelt de zomerdip kinderen zonder dyslexie eigenlijk parten?

,,Die raken ook wat van hun leesvaardigheid kwijt. Ze zitten immers niet voor niets op school.”

Zijn die zes weken zomervakantie dan niet gewoon veel te lang?

,,Ik denk dat die heel hard nodig zijn. Kinderen zijn aan het einde van het schooljaar vaak echt heel moe. Ze hebben tijd nodig om bij te tanken. Maar ook om lekker te spelen. Het is dus naast het lezen heel belangrijk dat ze lekker blijven ravotten en hutten bouwen.”