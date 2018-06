Kinderen ontsnappen aan twee vermeende kinderlokkers in Uddel

Door te schreeuwen en hard weg te rennen zijn een jongen en een meisje zondagmiddag mogelijk ontsnapt aan twee kinderlokkers in Uddel. Een man en een vrouw vroegen de kinderen in hun auto te stappen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

,,Dit jongetje heeft het heel goed gedaan'', vindt politiewoordvoerder Sigrid Passchier. Het jochie zou zondagmiddag zijn aangesproken op de Elspeterweg door een stel in een blauwe auto met wit kenteken. ,,Er is inderdaad bij ons een melding binnengekomen van het voorval. De man en de vrouw in de auto vroegen of ze wilden instappen. Het jongetje is gaan schreeuwen en is weggerend naar zijn moeder.'' Over de leeftijd van de kinderen kan de politiewoordvoerder, vanwege de privacy, niks zeggen.

Waarschuwing

Op de lokale website van het dorp worden ouders gewaarschuwd voor de kinderlokkers. Ook vermeldt de website dat de man en de vrouw, nadat de jongen hard begon te schreeuwen, er snel vandoor zijn gegaan.

Daarnaast staat op de site dat er soortgelijke meldingen zijn gekomen Putten, Ermelo en Nijkerk. ,,Maar daar is bij ons als politie niks van bekend'', stelt Passchier. ,,Van het voorval van afgelopen zondag in Uddel hebben wij dus inderdaad een melding gekregen, maar er zijn bij ons geen meldingen gedaan vanuit Putten of Ermelo.''

Losse incidenten