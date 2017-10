Kinderen profiteren van staking met dagje Julianatoren

Strooiwagens sneller op pad vanuit fraaie nieuwe werf

16:10 De nieuwe gemeentewerf in Apeldoorn-Noord is een aanwinst voor zowel het personeel dat er komt te werken, als voor heel Apeldoorn. De aanrijtijden bij gladheidsbestrijding worden iets korter. En het is ook nog eens een heel mooi pand; de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen de welstandscommissie) is zeer positief over het ontwerp van het complex.