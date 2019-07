Kinderen werken mee aan nieuw kunstwerk voor Zuiderpark in Apeldoorn

Hulpdien­sten massaal naar Asselse­straat in Apeldoorn

5 juli Op zijn minst zes politievoertuigen, twee brandweerauto's en een ambulance zijn vanavond uitgerukt naar een woning in de Asselsestraat in Apeldoorn. Ook doet een forensisch team onderzoek. Over wat er zich heeft voorgedaan wil de politie vooralsnog niets zeggen.