Kinderopvang tijdens paasvoorstelling in Orpheus

Zuiderpark in Apeldoorn voor een groot deel opgeknapt, volgende fase start binnenkort

16 maart Het Zuiderpark in Apeldoorn is voor een groot deel al in een nieuw jasje gestoken, maar nog dit jaar gaat ook de tweede fase van de werkzaamheden van start. Vrijdagmiddag stond buurtregisseur Wim Mulder, samen met gebruikers van het park, wethouder Johan Kruithof, gedeputeerde Jan Markink en projectleider Onno Heijsman, stil bij de grootschalige opknapbeurt van het park.