Kinderpornoverzamelaar richt zich tot moeder van Chantal (11): 'Ik heb beelden van uw dochter niet doorgestuurd'

Ze dacht met een leeftijdsgenootje te maken te hebben, maar ongemerkt belandde Chantal* (11) uit Apeldoorn in de handen van een gewiekste verzamelaar van kinderporno. Hij verleidde haar naaktfoto’s te maken, die hij aan z’n verzameling toevoegde. Het leven van Chantal (en haar ouders) werd verwoest, de verdachte belandde in de cel.

Een moeder van een 11-jarig meisje uit Apeldoorn, dat slachtoffer werd van de man richtte zich dinsdagmorgen tijdens de rechtszaak in een emotioneel betoog tot de verdachte. ,,Besef je wat je mijn dochter hebt aangedaan? Je hebt haar als prooi gebruikt. Jij hebt haar ontwricht. Haar zelfvertrouwen is weg. Geen enkele straf neemt die ervaring weg.”

Zij blijkt niet de enige prooi

Ruim twee jaar geleden treft de moeder van de 11-jarige Chantal per toeval een naaktfoto aan op de telefoon van haar dochter. Het blijkt er één uit een omvangrijke serie die zij deelt met een 36-jarige man uit Hollandsche Rading. Nadat de moeder van Chantal aangifte doet bij de politie, wordt de verzamelaar van kinderporno ontmaskerd. Chantal blijkt niet zijn enige prooi.

Op zijn laptop vindt de politie foto’s en filmpjes van meisjes uit onder meer: België, Syrië en de Filipijnen. ,,Heftige beelden waarop sprake is van penetratie van minderjarigen”, verduidelijkt de officier van justitie. ,,We zien kinderen die elkaar zoenen en betasten.”

Quote Het kan niet, het mag niet, maar ik ben er toch weer aan begonnen. Verdachte

Gekleed in een blauwe hoodie vertelt de verdachte met ietwat lijzige stem hoe hij in contact is gekomen met de meisjes. ,,Ik heb me aangemeld voor een datingsite met Aziatische dames. Daar val ik op. Zonder kinderen in het begin. Later is mijn nieuwsgierigheid gewekt door bepaalde filmpjes.”

Door geld te bieden aan de Filipijnse moeder komt hij in bezit van pornografische beelden van hun dochters. Meisjes, zoals Chantal misleidt hij door zich voor te doen als minderjarig meisje en zijn slachtoffers te verleiden met bonuspakketten voor Movie Star Planet, een populaire game op sociale media voor kinderen. In ruil daarvoor moeten de meisjes naaktbeelden naar hem sturen.

Volledig scherm © Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Het mag niet en toch...

Met gebroken stem richt de verdachte zich tot de rechter en de familie van Chantal. ,,Waar ben je mee bezig? Dit moet verschrikkelijk zijn geweest voor de kinderen, dacht ik vaak. Het kan niet, het mag niet, maar ik ben er toch weer aan begonnen.”

De periode in voorlopige hechtenis in de PI In Nieuwegein beschrijft hij als een hel. Hij wordt geregeld met de dood bedreigd door medegevangenen. Ook zijn advocate voelt zich niet veilig als zij haar cliënt bezoekt in Nieuwegein, zegt ze. De verdachte volgt inmiddels therapie bij De Waag om meer inzicht te krijgen in zijn gedrag.

Quote De eigenwaar­de van mijn dochter heeft een forse deuk opgelopen moeder slachtoffer

Met instemming van de rechter richt hij zich aan het einde van de zitting tot de moeder van Chantal. ,,Ik bied mijn oprechte excuus aan. U hoeft zich geen zorgen te maken. Ik heb de beelden van uw dochter niet doorgestuurd.”

Naaktfoto van nichtje in telefoon

De officier van justitie is nog niet zo overtuigd van de goede insteek van de verdachte. Temeer omdat de politie later een foto in zijn telefoon heeft aangetroffen van zijn nichtje, naakt in een kinderbadje. Via de familie-app in zijn telefoon gekomen, is de verklaring van de verdachte. Het OM eist drie jaar gevangenisstraf tegen de man, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Na afloop blikt de moeder van Chantal met gemengde gevoelens terug op de zitting. ,,Zijn straf maakt mij niet zoveel uit. Ik vind het belangrijk dat hij stopt en inziet wat hij heeft aangericht. De eigenwaarde van mijn dochter heeft een forse deuk opgelopen.”

De naam van Chantal is voor haar privacy gefingeerd.