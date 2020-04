Kinderpretpark Julianatoren in Apeldoorn is veranderd in spookdorp: ‘Je kunt de vogels horen fluiten’

Kinderpretpark Julianatoren in Apeldoorn had deze weken moeten bruisen van het leven. Maar lachende en joelende bezoekers zijn in geen velden of wegen te bekennen. In plaats daarvan heerst een serene rust in het attractiepark. ,,Moet je luisteren’’, zegt directielid Ronald Noorlander. ,,Je kunt de vogels horen fluiten.’’

Het is ’s ochtends, iets na 10.30 uur. Normaal gesproken zou de Julianatoren in Apeldoorn rond deze tijd worden overspoeld met enthousiaste schoolkinderen, die zich verdringen om als eerste een plekje te veroveren in de achtbaan of het reuzenrad. Jul en Julia, de mascottes van het attractiepark, zouden de jonge bezoekers met open armen ontvangen en hen trakteren op een stevige knuffel.

Maar de situatie is op dit moment natuurlijk verre van normaal. Al meer dan een maand houdt de coronacrisis ons land in z’n greep, waardoor de Julianatoren de poorten gesloten moet houden. ,,Het is even niet anders’’, verzucht directielid Noorlander. ,,Maar gek is het wel. Het is een zonovergoten dag in april en ons park is leeg en verlaten. Dat had ik nog nooit meegemaakt in de 27 jaar dat ik hier werk.’’

Achtbaan in de verf

Intussen probeert de Julianatoren er maar het beste van te maken. ,,We zijn druk bezig met allerhande onderhoudsklusjes. Zo wordt de complete achtbaan opnieuw in de verf gezet. Tijdens de winterstop komen we daar meestal niet aan toe. Dat heeft namelijk nogal wat voeten in de aarde, zeker als het om de haverklap regent en het koud is. Ook andere attracties krijgen een opknapbeurt. Als we weer open mogen, ziet de Julianatoren er dus spic en span uit.’’

Ook de klussers ontkomen niet aan de coronamaatregelen. ,,We proberen alle risico’s uit te bannen. Voordat je het terrein op mag, wordt je temperatuur gemeten. En tijdens het werk moet minimaal 3 meter afstand in acht worden genomen. Mijn dag begint met het vullen van vijftien thermoskannen koffie; alle werknemers krijgen hun eigen kan.’’

Nieuwe normaal

Wanneer de attractieparken in ons land weer open mogen, is de vraag. Dinsdagavond maakte premier Rutte bekend dat de coronamaatregelen voor de recreatiesector sowieso tot 20 mei van kracht blijven.

Noorlander en zijn collega's beseffen echter maar al te goed dat de kans klein is dat het normale leven na die datum direct terugkeert. Zelfs als de Julianatoren binnenkort weer bezoekers mag ontvangen, gelden er waarschijnlijk strikte regels. Premier Rutte heeft immers herhaaldelijk gezegd dat de anderhalvemeter-samenleving voorlopig moet worden beschouwd als het ‘nieuwe normaal’.

Volledig scherm Nu de Julianatoren gesloten is, wordt er geklust. Zo wordt de achtbaan momenteel opnieuw in de verf gezet. © Maarten Sprangh

Voor de Julianatoren betekent dat nieuwe normaal een hoop gepuzzel. Het Apeldoornse kinderpretpark is klein en compact, wat het lastig maakt om anderhalve meter afstand te houden. ,,Normaal gesproken is dat juist onze kracht. Ouders kunnen hun kinderen daardoor makkelijker in de gaten houden en ze met een gerust hart laten rondrennen.’’

Eenrichtingsverkeer

Toch zoekt ook de Julianatoren naar manieren om bezoekers te kunnen ontvangen in de anderhalvemeter-samenleving. ,,Daar zijn we druk over aan het nadenken’’, aldus Noorlander. ,,Een optie is bijvoorbeeld om eenrichtingsverkeer in te voeren, zodat gasten een vaste route moeten lopen. Wachtrijen en attracties kun je zo inrichten dat er altijd voldoende afstand wordt gehouden. In supermarkt werkt dat ook. Wij kunnen daar een voorbeeld aan nemen.’’

Soms is het volgens Noorlander ook gewoon een kwestie van je verstand gebruiken als bedrijf. ,,Het is natuurlijk niet handig om onze mascottes vrij rond te laten lopen. Dan kun je er zeker van zijn dat kinderen ze bestormen en een menigte vormen. De oplossing is eenvoudig: gewoon niet doen. Ook zullen we een aantal shows moeten schrappen.’’

Maar voorlopig zijn al deze noodgrepen dus nog niet aan de orde. Noorlander en zijn collega’s richten de blik nu op 20 mei, in de hoop dat die datum een versoepeling van de maatregelen met zich meebrengt.

Abonnementhouders Voor abonnementhouders van de Julianatoren in Apeldoorn is de gedwongen sluiting natuurlijk even slikken. Zij krijgen momenteel immers geen waar van hun geld. Hoe gaat attractiepark daarmee om? ,,Wij merken dat juist abonnementhouders erg begripvol reageren op deze situatie’’, zegt woordvoerder Boy Breuker. ,,Wij hebben reeds bekend gemaakt dat wij hen een compensatie gaan aanbieden. Hoe dit er concreet uit gaat zien, weten wij ook nog niet. Wij volgen het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, red.) op de voet en zullen daarnaar handelen.’’