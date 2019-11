Kindertjes wacht steenkoude Sinterklaas Intocht in Apeldoorn: ‘Winterjas, muts en handschoenen aan!’

Flexwonin­gen moeten bankslaper en Poolse arbeider helpen in Apeldoorn

8:32 Ze wonen nu tijdelijk in sjofele huisjes op vakantieparken, in een hokje van een bedrijf of slapen bij een vriend of vriendin op de bank. Om die ‘spoedzoekers’ op de woningmarkt te helpen moeten er 'flexwoningen’ worden gebouwd in Apeldoorn, vindt de VVD.