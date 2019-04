Kinderwagen vergeten? Pech, nu ligt ie op de schroot in Apeldoorn

Rooan kan er nog niet over uit. Ze had de kinderwagen van het merk Bugaboo onderaan de trap in de Kringloop gestald, te zwaar en onhandig om mee naar boven te sjorren. Bovendien wilde dochterlief Lanikai van 2,5 jaar oud wel even lopen. Rooan ging enige tijd later afrekenen bij de kassa en vergat de kinderwagen. Dat laatste is niet zo vreemd, vertelt ze. De Bugaboo gebruikt ze namelijk niet zo vaak. Meestal ligt ie achter in de auto. En juist nu, bij de Kringloop dacht ze, toch maar even mijn dochter erin. Wel zo handig.’’