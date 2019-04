King Kong is even weg, dit is waarom

Lies (46) uit Apeldoorn is gefasci­neerd door de wolf en maakt documentai­re

15:00 Toen de wolf een paar jaar geleden gezien werd in Nederland was het land in rep in roer. Ook Lies Geluk (46) uit Apeldoorn. Maar waarom ze dat zo bijzonder vond, wist ze niet. Haar fascinatie voor de wolf werd daarna alsmaar groter. Uiteindelijk besloot ze vijf jaar geleden de documentaire ‘de Terugkeer van Kazan’ te maken. Nu is het tijd voor de laatste loodjes. Die kosten echter 15.000 euro, vandaar dat de Apeldoornse een crowdfundingsactie is gestart.