’King Kong’ op toren stadhuis Apeldoorn

14:00 Met ongeloof en ontsteltenis werden de beelden van een brandende Notre- Dame in de Franse hoofdstad maandagavond bekeken. Ook in kerkenland, waar het volgens Marco Heemskerk, koster van de Lebuïnuskerk in Deventer, echt ‘talk of the town’ is op dit moment. Het roept ook de vraag op, hoe brandveilig zijn onze kerken?