Kiosk op ’t Leesten gesloopt, nieuwbouw in stilte geopend in wandelgebied bij Ugchelen

videoDoor de geplande ‘grand opening’ ging een streep vanwege corona, maar in stilte is het fonkelnieuwe bospaviljoen en informatiecentrum ’t Leesten alsnog in gebruik genomen. De sloop van de oude kiosk in het natuurgebied bij Ugchelen is gisteren begonnen en gaat vandaag verder.