Kipp moest ‘potje janken’ na opzeggen vertrouwen VVD Apeldoorn

Woningen in voormalige wasserij en boerderij Veldekster Ugchelen in verkoop

14:55 Het voormalig wasserij-complex op De Veldekster in Ugchelen wordt na de bouwvak omgevormd tot woningen. Dat geldt ook voor de oude boerderij in het gebied. Zeven van de acht woningen die in en bij die panden komen gaan vandaag in de verkoop.