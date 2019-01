Kira-Maj geeft asielzoekers warm welkom in Apeldoorn met gevulde tasjes

Apeldoor­ner Lammers mist thuisduels in halve finales NK dammen

6:48 Jan Lammers houdt de komende weken de eer van Damclub Apeldoorn hoog tijdens de halve finales van het NK. Zijn club is de komende weken gastheer van de helft van de vier speelgroepen. Lammers werkt zijn partijen echter niet in eigen huis af, maar is ingedeeld in een van twee poules waarvan de wedstrijden in Culemborg worden gespeeld.