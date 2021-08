Kitten Chichu moet door de brandweer in Apeldoorn uit de boom gehaald worden

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Regio volgt dalende trend in de coronacij­fers niet, alleen IJsselland doet het anders

2 augustus Na de goede totaalscore van zondag ligt het aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland vandaag weer wat hoger, terwijl het landelijk juist verder daalt. Raalte zit met 50,4 besmettingen per 100.000 inwoners in de top 3 van Nederland, maar de regio IJsseland als geheel is de dip van zondag weer te boven.