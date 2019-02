Klaas uit Apeldoorn checkte vijf minuten te vroeg in en daar ging zijn kortingskaart

Hij had vanaf 09.00 uur 'vrij reizen', z'n trein vertrok - volgens dienstregeling - exact op dat tijdstip vanuit Apeldoorn, maar aan het einde van de rit schreef de NS wel 33 euro van z'n saldo af. ,,Schandalig'', vindt Klaas de Boer. ,,Als uitleg kreeg ik dat ik net iets langer dan vijf minuten voor vertrek had ingecheckt...''

Gratis reizen

Als reiziger weet je niet beter dat 09.00 uur het tijdstip is waarop bij de NS bijvoorbeeld het dalurentarief ingaat en bij andere kaartjes het moment van vrij reizen begint, zegt De Boer. Zelf heeft hij als 60-plusser een kortingskaart en daar kocht hij zeven coupons bij voor een gratis dagje treinen. Een daarvan besloot hij te verzilveren voor een reis naar het Noord-Hollandse Driehuis.

Bij het uitchecken in Driehuis, na een reis van een uur en 42 minuten met overstap in Amsterdam, zag hij in een flits een bedrag van 33 euro verschijnen. Stomverbaasd concludeerde hij dat de NS het reguliere tarief - hij reist eerste klasse - van zijn OV-chipkaart had afgeschreven.

Opheldering

,,Ik heb opheldering gevraagd via de klantenservice,'' zegt de Apeldoornse reiziger. ,,Als verklaring kreeg ik dat ik langer dan vijf minuten voor vertrek had ingecheckt. Als al die mensen met korting of vrij reizen echter in de laatste vijf minuten door het poortje zouden gaan, dan zou het een chaos worden. Heel veel mensen willen namelijk juist die trein pakken; het is de eerste trein waarvoor dat tarief geldt.'' Met name ouderen, die het liefst niet op het allerlaatste moment komen, zullen zijn verhaal herkennen, denkt hij.

De NS beloofde hem dat hij het geld binnen vier weken terugkrijgt, zegt De Boer. ,,Kennelijk heb ik wel een punt...''

Coulant

NS-woordvoerder Inge Rijgersberg zegt blij te zijn dat het met De Boer is opgelost. ,,Het gaat immers maar om een paar minuten, daar gaan we coulant mee om'', zegt ze. ,,Maar het moment van inchecken is inderdaad leidend.'' Daarbij hanteert de NS standaard vijf minuten als marge, zegt ze. Het probleem dat De Boer schetst is 'niet onbekend bij de NS', zegt Rijgersberg. Navraag bij de klantenservice leert echter dat dit probleem echter 'slechts sporadisch speelt', aldus de NS-woordvoerster.