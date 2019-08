Klacht over staatssteun voor Zero55 Apeldoorn pijnlijk voor Accres

Apeldoorn was kansloos voor deelname aan wietproef

9:30 De gemeente Apeldoorn was de afgelopen tijd kansloos om mee te doen aan de landelijke proef rond wietteelt. Apeldoorn stelde namelijk een voorwaarde die niet haalbaar was. Dat is opvallend, omdat deze gemeente zich weloverwogen aanmeldde na een uitvoerige politieke discussie.