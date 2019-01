Klachtentelefoon bij komst mestverwerkingscentrale in Apeldoorn

video Flatbrand tijdens nieuwjaars­nacht in Apeldoorn blijkt aangesto­ken, schade is enorm

2 januari De brand die nieuwjaarsnacht woedde in een flat aan de Kalmoesstraat in Apeldoorn, is aangestoken. Dat heeft politie-onderzoek uitgewezen. De brand in het schurencomplex veroorzaakte voor tienduizenden euro's aan schade.