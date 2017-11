Klankbordgroep azc Apeldoorn dreigt te barsten door wantrouwen

De stiekeme opnamen bleken afgelopen dinsdag, voorafgaand aan een overleg over het gevoelige onderwerp. Volgens een brief die burgemeester John Berends aan de raad heeft gestuurd, dreigde het merendeel van de leden vanwege de geluidsopnames op te stappen omdat alle vertrouwen weg was.

De vergadering kon pas weer worden voortgezet, nadat het lid dat de opnames had gemaakt de vergadering had verlaten. ,,De mededeling dat ze opnames hadden gemaakt, leidde tot verontwaardiging en emotie bij de overige leden. Zij voelen zich ernstig in hun privacy aangetast'', legt Berends uit. doel van de klankbordgroep is juist open met elkaar van gedachten te wisselen over de komst van een azc.

Klankbordgroep

Dat azc moet komen op het terrein van GGNet aan de Deventerstraat. De vestiging ligt slecht bij een deel van de omwonenden. Er is een comité Passend AZC dat de ontwikkelingen zeer kritisch volgt, twee mensen van dit comité zitten in de klankbordgroep waarin verder mensen van de gemeente, de politie, de wijkraad en opvangorgaan COA zitten.

Wie de opnames heeft gemaakt, is niet bekend. Een van de twee leden is Leo Smeets, die de naam van zijn collega in het midden laat. Hij vindt het wel logisch dat er opnames werden gemaakt. De notulen zijn volgens hem niet waarheidsgetrouw. ,,Ook mij proberen ze te piepelen omdat ik steeds kritische vragen stel'', aldus de Apeldoorner. ,,Er wordt genotuleerd wat de gemeente past, zodat ze een mooi verhaal aan de gemeenteraad kunnen voorleggen.''

Onzinnig

Woordvoerder Toon Schuiling van de gemeente Apeldoorn noemt dat een 'onzinnig' verwijt. ,,De meningen over het azc lopen uiteen en dat is prima. Maar je gaat wel fatsoenlijk met elkaar om. Dit is buitenproportioneel.'' John Berends schrijft dat hij de gang van zaken betreurt. Hij gaat op korte termijn in gesprek met zowel het comité als de klankbordgroep.