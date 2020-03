Klas basisschool in Apeldoorn week van schoolterrein geweerd vanwege coronavirus

Coronavi­rus verpest eerste Verhalenpo­li Apeldoorn

19:00 ,,Ik heb een primeur voor je”, valt Bas Schepers bij binnenkomst met de deur in huis. Hij is net geconfronteerd met een afzegging voor de Verhalenpoli in Apeldoorn, die hij samen met Wilfred van der Maas organiseert. Laat nou net longarts Sander de Hosson de hoofdspreker zijn, maar hij moet vanwege het coronavirus voorlopig op zijn post blijven in zijn ziekenhuis in Assen. ,,Alle begrip, al is het natuurlijk wel heel erg jammer dat we de eerste editie moeten annuleren”, berust Schepers in het lot.