Klasien (81) kan eindelijk veilig oversteken bij Apeldoorns winkelcentrum dankzij nieuwe techniek: ‘Dit geeft rust’

Video Gemeente Apeldoorn komt met Tinder voor bouwmateri­a­len en gaat op zoek naar matches

8 juli Wat gebeurt er met het asfalt of de straatstenen als de gemeente een weg vernieuwt? Die verdwijnen gewoon bij de stort. Erg duurzaam is dat niet, terwijl Nederland in 2050 volledig circulair moet zijn. Daarom ontwikkelt de gemeente Apeldoorn een nieuw platform: een datingapp voor de bouwmaterialen. ,,‘Zo doen we het altijd al’, is geen argument meer.’’