Klaslokalen verdwijnen door krimp leerlingenaantallen in Apeldoorn

Er verdwijnt 8.500 vierkante meter aan klaslokalen in het basisonderwijs in de gemeente Apeldoorn. Dat is gevolg van de krimp in de leerlingenaantallen. Sinds 2010 hebben de basisscholen zes procent minder leerlingen. Dat percentage loopt op tot 13 procent in 2025.

Waar de lokalen verdwijnen wil wethouder Johan Kruithof niet vertellen. Dat heeft alles te maken met het feit dat er complete schoolgebouwen hun functie zullen verliezen. ,,Als daar nu namen van bekend worden heeft dat gevolgen. De praktijk heeft uitgewezen dat ouders dan snel op zoek gaan naar een andere school en alles in een stroomversnelling komt. We willen het zorgvuldig doen en het zal per jaarplan bekend worden.'' Wel licht Kruithof de plannen aan de gemeenteraad toe. Dat zal achter gesloten deuren gebeuren. ,,We doen dat ook'', vervolgt Kruithof, ,,om aannemers niet wijzer te maken dan ze zijn. We willen de budgetten graag voor ons houden.''

Begrip

In de periode 2016-2019 is ruim 25 miljoen euro beschikbaar voor onderwijshuisvesting. Het gaat daarbij om zowel sloop- en nieuwbouw als renovatie. Schoolbesturen dragen per project 10 procent bij. In 2015 stonden in de gemeente netto 79 lokalen leeg. Zonder ingrijpen loopt dat aantal op tot 115. ,,We hebben de afspraak met de grote schoolbesturen dat we geen lokalen bij zullen bouwen'', zegt Kruithof. ,,Daar is breed begrip voor. Er zullen scholen samengaan. Leerlingen zullen naar andere scholen worden doorverwezen op het punt dat gebouwen hun limiet bereiken.''

Duurzaam

Dit jaar is 't Schrijvertje gerenoveerd, terwijl De Vijfster nog wordt aangepakt. Ook twintig gymzalen die veel door scholen worden gebruikt zijn duurzaam opgeknapt. Daarnaast is vrijkomende gebouw van Het Gilde gerenoveerd om de Eben Haëzerschool onderdak te bieden. Aanvankelijk waren er nieuwbouwplannen voor deze school.

De Steenbeek