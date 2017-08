Klassiek onderdeel op Klompenfeest Twello ontbreekt: de optocht

Volgens Michel van den Hengel, pr-man van het Klompenfeest, is er niemand opgestaan die bereid is de organisatie van de optocht door het dorp op zich te nemen: ,,Delia van de Vrugt heeft dit jarenlang gedaan. Wegens te drukke werkzaamheden heeft zij vorig jaar aangegeven te stoppen. Ze heeft de editie van 2016 er nog wel extra bijgedaan. Dat was echter de laatste keer voor haar. We hebben vergeefs geprobeerd een opvolger te vinden.''

Historie

Van den Hengel weet dat de historie van de optocht in Twello minimaal 25 jaar teruggaat. De afgelopen jaren liep de animo bij deelnemers terug en moest de organisatie met startgelden gaan werken om nog een acceptabele stoet op de been te krijgen. ,,Het was echt een giga kostenpost'', zegt de pr-man, die geen concrete bedragen wil noemen. Mocht zich later dit jaar of begin 2018 alsnog een nieuwe kartrekker aandienen dan is de organisatie volgens Van den Hengel zeker bereid een terugkeer van de optocht serieus te overwegen.