Klein Berlijn wordt 'underground-locatie' Gigant in Apeldoorn

Na het succes van Glazen House mag het dak er vaker af bij Klein Berlijn aan de Hoofdstraat in Apeldoorn. De samenwerking tussen de horecagelegenheid en Gigant, die werd ingezet tijdens Serious Request, krijgt een permanent karakter. Een rockfestival op 2 maart vormt de aftrap.

Het wordt een concert met ouderwets rockgeweld in een modern jasje. Trickelbolt, Grim Tim en Marius Tilly spelen zich die avond vanaf half negen in het zweet. Met scheurende gitaren en hammondorgels wordt dat een vuige en zweterige avond, voorspelt Gigant.

Toen het Glazen Huis op het Marktplein stond haalden Gigant en Klein Berlijn landelijk bekende artiesten naar Apeldoorn om drie avonden lang met vier evenementen op twee locaties geld op te halen voor het goede doel. Dansliefhebbers konden onder meer uit hun bol in de voormalige opslagruimte van Klein Berlijn.

Underground

De underground-uitstraling van die ruimte achter het eethuis smaakte naar meer, oordeelden Klein Berlijn en Gigant. Eerder hadden ze al samengewerkt bij de organisatie van Afterhours, een serie optredens van elektronische live-acts in de kelderruimte van Klein Berlijn. Door ook de voormalige opslagruimte vaker in te zetten is het mogelijk een nog 'avontuurlijker' programma naar Apeldoorn te halen, beseft Gigant. In het zaaltje is ruimte voor pakweg 150 bezoekers. En daarmee is het precies zo'n locatie die Apeldoorn op dit moment nog niet had.

Eigenaar Arnoud van Walchren kreeg al meermalen te horen dat het zaaltje 'wel een beetje op het oude Gigant lijkt', zegt Waldo Volmer, de programmeur van Gigant. Volmer is blij dat hij die 'oude Gigant-vibe' voortaan kan gebruiken. ,,We leven al lang niet meer in de tijd dat poppodia donkere holen zijn waarvan je aan je moeder niet durfde te vertellen dat je daar kwam'', zegt Volmer. ,,Maar het is juist wel leuk om weer zo'n plekje terug te krijgen waar het een beetje 'schuurt'.''

U2 en Nirvana