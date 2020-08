Klein huis, grote uitdaging: Charlotte en Dirk wonen in tiny house in Apeldoorn

De zonnebloemen bloeien uitbundig. Ook de tomatenplantjes gedijen in de warme zon, de oogst is goed voor een paar dagen salade of als pastasaus in de ovenschotel. ,,Water is deze dagen het toverwoord. Maar ja, we moeten keuzes maken. Als we uitgebreid gaan douchen, kunnen we de planten, de groenten en het fruit niet nog eens extra besproeien. Welkom in ons tiny huisje, het leven hier met de natuur, is een uitdaging.’’ Bewoonster Charlotte van der Zwan-Kornet ziet het vooral al een leuke en leerzame ontdekkingstocht. ,,Je komt er vanzelf achter wat handig is en wat niet.’’