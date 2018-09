Kleine brandjes bij Mheenpark

Ondanks fouten gemeente: wethouder wil slopen in Uddel

11:17 Nog even en de gemeente Apeldoorn stuurt op zijn kosten een sloopbedrijf op hem af. Gerrit van den Brink vreest dat hem dat te wachten staat, als de gemeenteraad daar geen stokje voor steekt. Een woningblok in het buitengebied van Uddel, waarvan de bouw in volle gang was tot de gemeente de bouw stil legde, gaat dan plat.