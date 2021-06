‘Kleine’ Haanappel wil bij Dynamo alles behalve trainingspartner worden

Dikke winst nadat jouw vakantie­park een woonwijk wordt? Gelderland wil waardestij­ging afromen

18 juni Bewoners van Park Ceintuurbaan in Harderwijk hoorden de kassa rinkelen toen hun vakantiepark werd omgevormd tot een woonwijk. Huisjes waren in één klap drie of vier keer meer waard en werden met dikke winst verkocht, tot frustratie van de gemeente. Die kon niets doen, want deze waardestijging mocht niet worden belast. De provincie Gelderland wil dat daar verandering in komt.