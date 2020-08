Kleine windmolen bij je huis of bedrijf? Meer duidelijkheid in Apeldoorn, maar de rode loper gaat niet uit

Julianato­ren baalt van gevaarlij­ke situatie pal voor de deur: ‘Het is wachten tot het écht misgaat’

20 augustus Een ongeluk met een fietser pal voor de ingang van de Julianatoren in Apeldoorn: verbaasd is algemeen directeur Jeroen Buter er al lang niet meer over. Dat het de afgelopen jaren nog niet op een drama is uitgelopen, is volgens de pretparkbaas een wonder. ,,Ik ben bang dat het eerst mis moet gaan voordat de provincie Gelderland ingrijpt.”