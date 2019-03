Kletspot uit Apeldoorn is grote klapper in dit digitale tijdperk

videoIneens duikt hij overal op: de Kletspot. De fraai vormgegeven glazen pot gevuld met vragen, stellingen en dilemma's is bedacht door Willeke de Vries (46) uit Apeldoorn. De gedachte erachter is simpel; een ouderwets gezellig tafelgesprek. Offline.

Waar Willeke de Vries ook was, overal zag ze mensen eindeloos turen op telefoon en laptop. Ze miste het gesprek, gewoon face to face. Daar moet toch iets op te verzinnen zijn, dacht de 46-jarige Apeldoornse bij zichzelf. ,,Mensen moeten weer contact krijgen, weg met die schermen. Maar hoe?''

Op de achtergrond speelde dat haar vriend in diezelfde periode tweeduizend glazen potten op de kop had weten te tikken. ,,Geen idee wat we daarmee moesten. 'Jij verzint wel wat', zei hij. Vervolgens heb ik die gedachte welgeteld één dag in mijn hoofd geparkeerd en ineens wist ik het: ik ga die potten vullen met vragen, dan volgt het gesprek vanzelf. Een kletspot dus.''

1400 vragen

Dat is nu twee jaar geleden, Willeke de Vries is vijftien varianten en 1400 vragen verder. Honderdduizenden Kletspotten heeft ze inmiddels weten te verkopen. Onlangs opende ze haar eigen lifestyle winkel aan de Asselsestraat in Apeldoorn. In een grote metalen stellingkast staan alle edities uitgestald. ,,Mijn trofeekast'', zegt ze aan de grote tafel in de zaak vol hebbedingen. Met voor zich een Kletspot, haar iPhone ligt ernaast. ,,Betrapt, ik maak me er natuurlijk zelf ook schuldig aan. Je kunt ook niet de hele dag offline zijn, dan hoor je er ook niet bij. Maar op zijn tijd moet er even gekletst worden. Ik ben van de ouderwetse gezelligheid.''

Dat laatste miste de 46-jarige De Vries steeds meer. Op het terras, in het café en aan haar keukentafel. ,,Een echt gesprek aan tafel maakt een mens blij. Hoe leuk is het als iemand smakelijk vertelt over zijn blunder, een boeiende bekentenis doet of een mooi verhaal vertelt over vroeger? Ik kan daar echt van genieten.''

Ondernemersgezin

De Vries was als kleine meisje al op zoek naar 'het gat in de markt'. De Apeldoornse komt uit een ondernemersgezin pur sang, ze is groot geworden in café Sietze aan de Markt. Met de Kletspot scoort De Vries. De glazen pot gevuld met vragen, stellingen en dilemma's staat op tafel in restaurants, op scholen, is geliefd bij coaches maar is ook een gewild cadeauartikel. ,,Ik ben mijn hele leven al op zoek naar de grote klapper. Ik durf ook te ondernemen, heb veel dingen geprobeerd. Niet alles was een succes, trouwens'', bekent ze. ,,Met Kletspot komt alles samen: die enorme voorraad potten, mijn zoektocht naar commercieel succes, de irritatie over constant online zijn en het gebrek aan ouderwetse gezelligheid. Dat het zo'n succes zou worden, dat heb ik niet zien aankomen. Het heeft even geduurd maar dit is mijn 'gat in de markt' geworden.''

Grootste blunder

Het succes van de potten laat zich volgens De Vries eenvoudig verklaren. ,,Het idee is eigenlijk heel simpel en de tijd was er ook rijp voor. Meer mensen hebben blijkbaar behoefte aan offline gezelligheid, de Kletspot voorziet in een behoefte. Het spel is zonder spelregels. Gewoon de deksel eraf en plezier maken met de vragen en dilemma's die op de kaarten staan. De vraag: 'Hoe was jouw dag?' kennen we allemaal wel. Maar hoe zit het met je grootste blunder? Of ben je eigenlijk liever 15 centimeter korter of 25 kilo zwaarder? Ik weet zeker dat er een gesprek ontstaat.''

De vragen bedenkt De Vries zelf. ,,Het werkt verslavend. Je wilt steeds beter worden, de beste variant moet steeds weer overtroffen worden. Met dit spel kun je zo diep gaan als je zelf wilt. Een vraag kan tot een heftig gesprek leiden. Iemand vertelde mij onlangs dat naar aanleiding van de vraag 'waar sta je over vijf jaar' die persoon uit de kast is gekomen. Mijn idee was mensen een beetje blij maken met een gezellig tafelgesprek. Als je dan mensen ook nog kunt helpen, is dat helemaal mooi.''

Iets anders dan Fortnite

Daar waar ze samen met haar drie kinderen de eerste potten zelf vulde met kaartjes en voorzag van etiketten, wordt de productie tegenwoordig uitbesteed. Deels wordt de pot gemaakt op de sociale werkplaats. Maar het grootste gedeelte wordt gefabriceerd in het buitenland. ,,In het begin hielpen de kinderen mee, lagen er stapels kaartjes op onze keukentafel. Nu staat er nog steeds een Kletspot maar die is voor eigen gebruik. Doen we een rondje na het eten, het is weer eens iets anders dan Fortnite spelen.''

De potten zijn verkrijgbaar bij 750 verkooppunten, in winkels maar ook online. Er zijn edities voor geliefden, kinderen en speciaal voor mannen. Ze levert haar Kletspot ook aan bedrijven en ministeries, die het spel cadeau doen aan de medewerkers. In opdracht van het ministerie van Financiën ontwikkelde ze een special edition voor de 'Week van het Geld', eind deze maand.

Ondertussen bouwt ze verder aan haar - wat ze zelf noemt - het offline-concept. Lachend: ,,Binnenkort komt 'offline babbels' eraan: een tonnetje gevuld met pittige vragen. De Kletspot is een Kletscompany geworden.‘’