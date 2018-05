Klimaatbaas Nijpels maakt het een beetje goed met het groene oosten

16-jarige Apeldoor­ner vliegt uit de bocht en belandt met scooter in het water

12:33 Een 16-jarige jongen uit Apeldoorn is gisteren gewond geraakt toen hij met zijn scooter uit de bocht vloog en in het water terechtkwam. Het ongeluk gebeurde op Het Steenland in Bunschoten - Spakenburg. De jongen is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.