Klinkers vervangen asfalt op Westenenkerweg in Apeldoorn Zuid

10 jaar na de aanslag Balans tussen feest en veiligheid: ‘Apeldoorn heeft de boel flink wakker geschud’

6:14 Apeldoorn 2009 vormde ongewild de blauwdruk voor de aanpak van veiligheid bij grote evenementen. De Oranjes vieren sindsdien hun Koninginne- of nu Koningsdag dapper door. Want de vorst is van het volk. ,,Ze gaan onmiddellijk weer terug in het zadel.’’