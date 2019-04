Kloppend hart Afsluitdijk 2.0 komt uit Apeldoorn

video Karlijn (11) uit Apeldoorn oefent met moeder en zusje voor de finale voorlees­wed­strijd

14 april Aan de buitenkant is er weinig aan Karlijn Stoltenborgh (11) te zien. Vanbinnen voelt ze de kriebels in haar buik. Ze won al de voorrondes, de kwartfinale en de halve finale en doet maandagavond mee aan de provinciale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd in het Posttheater in Arnhem.