Klusser ernstig gewond in woning in Apeldoorn

Apeldoorn­se eigenaar zit met de brokken na vondst distribu­tie­cen­trum van drugskar­tel in zijn pand

11 november Dat zijn pand door een Colombiaans drugskartel werd gebruikt om de grootste cocaïnewasserij te bevoorraden die ooit in Nederland werd ontmanteld, was voor hem een verbijsterende ontdekking. De eigenaar van een bedrijfsgebouw in Apeldoorn zit nu met de brokken. Zijn pensioenvoorziening komt in gevaar om zijn pand op last van de burgemeester een half jaar is gesloten.