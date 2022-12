KNMI waarschuwt: pas op voor gladde bruggen en viaducten in Gelderland

Tiphaine heeft haar droombaan: Apeldoor­ners helpen minder afval te maken

Acties om plastic verpakkingen in winkels terug te dringen. Hergebruik promoten. Afval opruimen, tot andermans peuken toe. Tiphaine Bresser heeft vrijwillig al vele uren gestoken in de strijd tegen afval en verspilling. En nu is het opeens haar baan. Het doel is haar mede-Apeldoorners mee te krijgen: ,,Het moet vooral leuk zijn.’’

11 december