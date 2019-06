Knokpartij ontsiert bekerfinale SV Schalkhaar en CSV Apeldoorn

Tirade

Volgens een emotionele tirade op Facebook, van één van de aanwezige moeders, werd een bejaarde man door twee man op de grond gewerkt waarna een paar trappen volgden. ,,Voetbal is emotie, dat weet ik heus wel,’’ schrijft zij. ,,Maar als je niet op een juiste manier met die emoties kan omgaan, blijf dan gewoon weg bij het voetbalveld. Of ga er hulp bij zoeken en verpest niet voor heel veel mensen een mooi evenement.’’

Geen clubleden

Albert Vroklage, de voorzitter van SV Schalkhaar, is evenmin te spreken over het voorval. ,,Het overschaduwt een mooie wedstrijd. En wij of CSV Apeldoorn kunnen er niet zoveel aan doen. De mensen die vochten zijn geen lid van onze clubs, slechts supporters, dus we hebben niet echt mogelijkheden voor disciplinaire maatregelen. Want de jeugdspelers hebben niets te maken met deze ruzie.’’

Tijdelijk verbod

Beide clubs bekijken of ze alsnog maatregelen kunnen nemen. ,,We gaan eerst met de betrokkenen praten om goed helder te krijgen wat er precies is gebeurd,’’ zegt Vroklage. ,,En dan kijken we of er actie nodig is. Misschien een tijdelijk verbod om naar wedstrijden te komen kijken.’’