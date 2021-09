Ko bouwt violen, maar heeft ze nog nooit bespeeld: ‘Mijn vrouw vond dat ik iets ter ontspanning moest doen’

Een jaar of vijftien geleden had Van de Beld een drukke baan. ,,Mijn vrouw vond dat ik iets ter ontspanning moest gaan doen.” Hoewel hij zelf gitaar speelt en nog nooit een viool had aangeraakt, viel de keuze toch op dat laatste instrument. ,,In een viool maken zit meer uitdaging dan in een gitaar. Ik vind het leuk om met hout te werken en ben vrij handig met m’n handen. Het grove werk, het maken van mallen en veel fijn werk. Dat is precies wat me aantrok.’’