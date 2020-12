Koeien snel uit stal gehaald na grote brand in schuur Klarenbeek

De brand brak iets na 10.30 uur uit in een grote schuur aan de Iemschoten in Klarenbeek. Meerdere blusvoertuigen van de brandweer kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Inmiddels is het sein ‘brand meester’ gegeven en is het vuur onder controle. Het is nog onduidelijk hoe de brand in de stal heeft kunnen ontstaan.