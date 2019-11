‘Koers moet om’ bij verdubbeling Ecofactorij in Apeldoorn

VNO-NCW komt met dat advies nu de gemeente op het punt staat het economische beleid voor de komende jaren vast te stellen en gekoppeld daaraan ook een beslissing te nemen over de bedrijventerreinen. Al begin vorig jaar meldde de Stentor dat bedrijfsruimte in Apeldoorn amper nog is te vinden, volgens een onderzoeksrapport van Dynamis. Verdubbeling van de Ecofactorij heeft voor de gemeente dan ook hoge prioriteit.