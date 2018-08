'Kofferbak' denkt toch aan blijven bij kanaal

Apeldoorn sluit vakantie knallend af met festivals

8:34 De RadioNL & MediaMarkt Zomertoer 2018 in het zelfde weekend als bijvoorbeeld het Openlucht Filmfestival, de Kanaalconcerten en het Soap Festival... Apeldoorn sluit de zomervakantie knallend af. ,,Er is voor elk wat wils'', zegt evenementencoördinator Michaela Luttenberg. De keerzijde: ,,We zouden toch liever wat meer spreiding zien.''