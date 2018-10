Kofferbakverkoop Apeldoorn beslist in januari over locatie

Buurtassis­tent Vincent zoekt collega's voor Apel­doorn-Zuid

10:00 Hij slaat geen deur over, ook al is het soms even zoeken waar de bel zit in de 1e Johannastraat in Apeldoorn Zuid. Buurtassistent Vincent van Nieuwland probeert met iedere bewoner van de buurt Brummelhof in contact te komen. Hij is vanaf het eerste uur buurtassistent bij Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid, maar nu zijn Van Nieuwland en zijn zes andere buurtassistentcollega's op zoek naar nieuwe collega's. Die hopen ze te vinden met de cursus buurtassistent, die deze maand van start gaat.